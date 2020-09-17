Rusya'da 100 ton araba hurdasından üretilen eserlerin yer aldığı müze
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Rusya'da 100 ton araba hurdasından üretilen eserlerin yer aldığı müze

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaklaşık 100 ton araba hurdasından oluşan eserlerin yer aldığı "Makinelerin Yükselişi Müzesi" açıldı.

Rusya'da 100 ton araba hurdasından üretilen eserlerin yer aldığı müze
17.09.2020 21:45 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:48

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaklaşık 100 ton araba hurdasından oluşan eserlerin yer aldığı "Makinelerin Yükselişi Müzesi" açıldı.

Moskova'nın Kırmızı Ekim (Krasnıy Oktyabr) binasındaki müze açılışına çok sayıda davetli katıldı.

Yaklaşık 100 ton araba hurdasından üretilen eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Müzede, "Terminatör", "Transformers", "Çılgın Max" gibi Hollywood'un ünlü filmlerinden 150 karakter de yer alıyor.

Makinelerin Yükselişi Müzesi Müdürü Anastasiya Guşçina, Rusya'nın diğer kentilerinde benzer müzelere sahip olduklarını belirterek, "Ziyaretçilerin yeni şeyler keşfedeceğinden eminim. Eserlerin sayısı yükseldi." dedi.

Guşçina, müzede çeşitli etkinliklerin de düzenleneceğini aktardı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Dmitri Chirciu
Dmitri Chirciu
AA Editörü
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