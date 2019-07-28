Rusya'da 10. yüzyıldan beri Aziz Vladimir anısına devam eden gelenek: Toplu vaftiz

Kazakistan sınırında bulunan Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde yapılan toplu törenle yaşları 1 ile 16 arasında değişen 150 Ortodoks Hristiyan genç vaftiz edildi. Stantsionny Köyü'nde yapılan toplu vaftiz geleneği, bölgeye Hristiyanlığı getiren Aziz Vladimir anısına 10. yüzyıldan beri devam ediyor.