Rüşvetle Suçlanan Eski Peru Cumhurbaşkanı Alan Garcia Tutuklanmak Üzereyken İntihar Etti

Peru'nun rüşvetle suçlanan eski cumhurbaşkanı Alan Garcia, polisler onu tutuklamak için evine geldikten dakikalar sonra silahıyla kendisini başından vurarak intihar etti.

Amerikan Halk Devrimi Birliği (APRA), partinin lideri Garcia'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rüşvet karşılığı Lima metrosunun inşaat ihalesini Brezilyalı inşaat devi Odebrecht'e vermekle suçlanan Garcia hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Garcia ise "siyasi zulüm" olarak nitelediği iddiaları reddetmişti.



Peru İçişleri Bakanı Carlos Moran, Garcia'nın evine gelen polislerden bir telefon görüşmesi yapmak için istediğini, ardından odasına geçip kapıyı kapadığını açıkladı.

Moran, dakikalar sonra içeriden silah sesi duyulduğunu söyledi.

Polis, Garcia'yı bir sandalyenin üstünde oturmuş, başından yaralanmış halde buldu. Alan Garcia kimdir? 69 yaşındaki Garcia, 1985-1990 yılları arasında ve 2006-2011 yılları arasında olmak üzere iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptı.

İkinci dönemi sırasında patlak veren Odebrecht skandalı sonrası, hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Garcia, Lima metrosunun inşaat ihalesini rüşver karşılığı Odebrecht'e vermekle, Brezilya'da bir konferansa katılmak için de Odebrecht Fonu'ndan 100 bin dolar rüşvet almakla suçlanıyordu.

Brezilyalı inşaat devi, 2004 yılından bu yana toplam 30 milyon dolara yakın rüşvet ödediklerini de kabul etti.

Suçlamaları her fırsatta reddeden Garcia'nın geçtiğimiz yıl Uruguay Büyükelçiliği'ne yaptığı sığınma talebi de reddedildi.

Salı günü Garcia, Twitter'dan paylaştığı mesajında tutuklama kararının "hiçbir kanıta dayanmadığını" savunmuştu.

Odebrecht skandalı Latin Amerika'daki pek çok siyasi lider için büyük bir darbeydi.

Skandalın ardından Peru'nun yakın siyasi tarihinde görev yapmış dört eski cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılmıştı.

2001-2006 yılları arasında görev yapan eski Peru Cumhurbaşkanı Alejandro Toledo onlardan biri.

Toledo, rüşvet ve insan hakları ihlalleri ile suçlanarak hapse mahkum edilmişti.