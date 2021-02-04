On binlerce liralık vurgun yapan dolandırıcının rüşvet teklifine polisten tokat gibi yanıt! Ses kayıtları ortaya çıktı
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On binlerce liralık vurgun yapan dolandırıcının rüşvet teklifine polisten tokat gibi yanıt! Ses kayıtları ortaya çıktı

04.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:30

Vatandaşların kredi kartı ve banka hesaplarını ele geçirerek on binlerce liralık vurgun yapan ve kendisini yakalayan polislere rüşvet teklif eden şahsın o anlara ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı. 300 bin lira ile teknesini teklif eden zanlıya polis "O parayı biz kazanamayız ama o parayla şeref diye bir şey kalmaz" yanıtını verdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde vatandaşların kredi kartı ve banka hesaplarını ele geçirerek on binlerce lira vurgun yapan Orhan K. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

300 BİN TL VE TEKNE TEKLİF ETTİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şahsın, Bayramoğlu'nda bir villada ikamet ettiği tespit edildi. Bunun üzerine villaya operasyon gerçekleştiren ekiplere Orhan K., kendisini S.A.K. ismiyle tanıtarak, kendisini serbest bırakmaları 300 bin lira nakit para ve 400 bin liralık tekne vermeyi teklif etti.

On binlerce liralık vurgun yapan dolandırıcıdan polislere skandal rüşvet teklifi! Ses kayıtları ortaya çıktı

"BU GECE BURAYI TERK EDERİM, KAÇTI DEYİN ABİ"

Zanlı Orhan K.'nın o anlara ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin rüşvet anını delillendirmek amacıyla yaptıkları ses kayıtlarında zanlının, "Abi terörist değilim, tecavüz, uyuşturucu, hırsızlık suçum yok. Bir tek banka. Kurban olayım. 300 bin + tekneyi vereceğim. Abi etmeyin. Bu gece burayı terk ederim. Kaçtı deyin abi. 300 bin helal hoş olsun. Abi evlatlarım için. Parayı hemen hesaba havale ederim. Evlatlarım için ne olur. Gitmeden konuşalım abi" dediği duyuluyor.

"BİZ O PARAYI BELKİ KAZANAMAYIZ AMA O PARAYLA ŞEREF DİYE BİR ŞEY KALMAZ"

Teklife polisin verdiği cevap ise dinleyenleri duygulandırdı. Polis ekipleri zanlının 300 bin lira + tekne teklifine, "Orhan, biz o parayı belki kazanamayız ama o parayla şeref diye bir şey kalmaz" cevabını verdi. Şahıs, geçtiğimiz hafta tutuklanarak cezaevine konuldu.

On binlerce liralık vurgun yapan dolandırıcının rüşvet teklifine polisten tokat gibi yanıt! Ses kayıtları ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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