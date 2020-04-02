Rüştü Reçber'in sağlık durumu iyiye gidiyor Korona virüs tedavisi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber'in sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Korona virüs tedavisi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber'in sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Korona virüs tedavisi devam eden eski milli kaleci Rüştü Reçber'den iyi haber geldi. Acıbadem Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Reçber'in durumunun gün geçtikçe daha iyiye gittiği belirtildi. Rüştü Reçber'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir."

(İHA)

Kaynak: İHA