Rust satış rakamları açıklandı! 12 milyondan fazla kopya sattı

Geliştirici ekip Facepunch Studios, bir yıl önceki geliştirmenin bir parçası olarak kilometre taşını duyurdu ve Rust'ın 12 milyondan fazla kopya sattığını açıkladı.

Facepunch Studios yaptığı açıklamada, "2021, Rust için hemen hemen her açıdan olağanüstü bir yıldı, 8 yıllık sürekli gelişimden sonra Rust güçten kuvvete geçti. 2021'de Rust Twitch'te patladı, rekor düzeyde oyuncu sayısı gördük, Voice Props DLC Paketi, Dünya yenilemesi, görevler, yük trenleri, sualtı laboratuvarları, jestler, denizaltılar, MLRS ve çok daha fazlasını yayınladık." sözlerine yer verdi.

2021 özetinde, "ara sıra yapılan düzeltmeler ve tatil etkinlikleriyle birlikte" her ayın ilk Perşembe günü yapılması planlanan güncellemelerle beraber Rust'ı bekleyenlerden bazılarına da değiniliyor. Şubat ayı yaşam kalitesi güncellemeleri getirecek ve bir "kutup anıtı" çalışmaları devam ediyor. "Yeni anıtlara ek olarak, bu yıl yeni silahlar, konuşlandırılabilir silahlar, etkinlikler, araçlar, hayvanlar ve çok daha fazlasını görmeyi bekleyebilirsiniz."

Ayrıca Voice Props DLC Paketi,Rust'ın şimdiye kadar en çok satan DLC'siydi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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