Rust İçin Voice Props Ek Paketi Yayınlandı
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Rust İçin Voice Props Ek Paketi Yayınlandı

Rust İçin Voice Props Ek Paketi Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Rust dünyasına Voice Props isimli yeni bir ek paket eklendi.

Rust dünyasına Voice Props isimli yeni bir ek paket eklendi. Genişleme bize, kaset çalarlar ve müzik setleri çağının çılgın diskolarıyla ilişkili ögelerle kendimizi donatma fırsatı verecek. Bu arada Rust için yeni gelen DLSS güncellemesini hakkında bilgileri de bulabilirsiniz.

Voice Props'ta yer alan birçok öğe arasında, müzik çalmamızı veya internet radyosu dinlememizi sağlayan yukarıda bahsedilen kaset çalarlar ve sabit veya taşınabilir müzik setleri gibi her türlü ses çalar dikkat çekici. Aletler arasında, sesli sohbette sesimizi değiştirmek için kullanılan megafonlar ve mikrofonlar da oyuna eklendi.

Facepunch'a sunulan araçlar arasında, diğer cep telefonu ve sabit hat sahipleriyle iletişim kurabileceğimiz tuğla olarak isimlendirilen eski moda bir cep telefonu da mevcut. Geliştiriciler ayrıca sesli postada kalan mesajları dinleme özelliğini de ekledi.

Disko olmadan seksenlerden bahsetmek imkansız olurdu, bu nedenle Voice Props, bir dans partisi yapabileceğimiz için malzemeler de ekleyecek. Lazerli bir disko balosu ve yeni dans hareketlerini deneyebileceğimiz özel bir dans pisti olacak.

Tüm Eklenen Malzeme Listesi:

Kaset Kaydedici

3 Adet Kaset

Boom Box

Taşınabilir Boom Box

3 Dans Hareketi

Megafon

Mikrofon Standı

Müzik Işığı

Müzik Lazerleri

Disko Zemini

Bağlı Hoparlör

Cep Telefonu

7 Adet Yeni Başarım

Değişikliklerin ve yeni eklenen ögelerin ve özelliklerin tam listesini oyunun görebilirsiniz. Ek paket 69 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Siz bu fiyata göre eklenen özellikleri beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Turkmmo

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