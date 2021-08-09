Ruşen Takva kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ruşen Takva'nın hayatı ve biyografisi!
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Ruşen Takva kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ruşen Takva'nın hayatı ve biyografisi!

Ruşen Takva kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ruşen Takva'nın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ruşen Takva geliyor. Peki, Ruşen Takva kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ruşen Takva'nın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Ruşen Takva'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Ruşen Takva kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, nerede çalışıyor, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

RUŞEN TAKVA KİMDİR?

Ruşen Takva, Fotoğrafçı ve Gazetecidir. Ruşen Takva meslek hayatına 2006 yılında yerel bir gazetede başlamıştır. Atlas Dergisi ve National Geographic gibi dünya çapında birçok dergide çalışmıştır. Şuanda serbest gazeteci olarak mesleğini sürdüren Ruşen Takva eski bir İMC TV çalışanıdır.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Ruşen Takva'nın İnstagramda 1700 takipçisi vardır. İnstagram hesabına "@rusentakva" adresinden ulaşabilirsiniz. Twitter hesabında ise 21 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter adresine "@RusenTakva" buradan ulaşabilirsiniz.

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Ruşen Takva kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ruşen Takva'nın hayatı ve biyografisi! - Haberler
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