Silah Zoruyla Afganistan'a Kaçırılmak İstenen Rus Yolcu Uçağı, Acil İniş Yaptı
Rusya'nın Surgut şehrinden Moskova'ya giden yolcu uçağı, silahlı bir kişinin uçağı kaçırma girişimi nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Uçağı Afganistan'a kaçırmak isteyen silahlı şahıs gözaltına alındı.
Silahlı bir kişi tarafından Afganistan'a kaçırılmak istenen Rus yolcu uçağı Sibirya'ya acil iniş yaptı. Silahlı kişi gözaltına alındı. Uçakta 69 yolcu ve 7 mürettebat bulunuyordu.
AFGANİSTAN'A KAÇIRMAK İSTEDİ
Rusya'nın Surgut şehrinden Moskova'ya giden bir uçağın, silahlı bir kişinin uçağı kaçırma girişimi nedeniyle acil iniş yaptı. Rus basınında yer alan bilgilere göre, silahlı bir yolcu yerel saat ile 14.55'te kalkış yapan ve Surgut-Moskova seferini yapan Aeroflot firmasına ait SU1515 sefer sayılı uçağın Afganistan'a gitmesini istedi.
ACİL İNİŞ YAPTI
Moskova'da Şeremetyevo Havaaalanı'na inmesi gereken uçağın bu olay üzerine Hantı-Mansiysk'teki havaalanına acil iniş yaptığı kaydedildi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (8)
-
şu sitenin en sevdiğim yanı sizin gibi muhteşör yorumcuları. güldürüyorsunuz beni :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Aynı şeyi yazıp durmuşsun Oku oku bütün parağraflar aynı şeyi yazıyor Adamın silahı varsa nasıl ikna ettinCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Silahı nasıl sokuyor x-ray dan gecmiyomu adamCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Allahım hiç mi akıl yok, uçak bu uçak 4 tekerlekli bisiklet miCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
kaçırma girişimi nedeniyle zorunlu yaptı. ?Cevap Yaz Yayından Kaldır