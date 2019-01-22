Silah Zoruyla Afganistan'a Kaçırılmak İstenen Rus Yolcu Uçağı, Acil İniş Yaptı

Silahlı bir kişi tarafından Afganistan'a kaçırılmak istenen Rus yolcu uçağı Sibirya'ya acil iniş yaptı. Silahlı kişi gözaltına alındı. Uçakta 69 yolcu ve 7 mürettebat bulunuyordu.

AFGANİSTAN'A KAÇIRMAK İSTEDİ

Rusya'nın Surgut şehrinden Moskova'ya giden bir uçağın, silahlı bir kişinin uçağı kaçırma girişimi nedeniyle acil iniş yaptı. Rus basınında yer alan bilgilere göre, silahlı bir yolcu yerel saat ile 14.55'te kalkış yapan ve Surgut-Moskova seferini yapan Aeroflot firmasına ait SU1515 sefer sayılı uçağın Afganistan'a gitmesini istedi.

ACİL İNİŞ YAPTI

Moskova'da Şeremetyevo Havaaalanı'na inmesi gereken uçağın bu olay üzerine Hantı-Mansiysk'teki havaalanına acil iniş yaptığı kaydedildi.

Kaynak: İHA