Rus uçağından, ABD keşif uçağına Akdeniz'de tehlikeli önleme
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Amerika Birleşik Devletleri, Akdeniz, Güncel

Rus uçağından, ABD keşif uçağına Akdeniz'de tehlikeli önleme

ABD Donanması, bir Rus Su-35 savaş uçağının Amerikan P-8A keşif uçağına Akdeniz'de önleme yaptığını açıkladı.

16.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:18
Rus uçağından, ABD keşif uçağına Akdeniz'de tehlikeli önleme

ABD Donanması, bir Rus Su-35 savaş uçağının Amerikan P-8A keşif uçağına Akdeniz'de önleme yaptığını açıkladı.

Donanmadan yapılan açıklamada, "Su-35 uçağı yüksek hızda görev uçağımızın önüne doğru 25 fit (8 metre) mesafeden ters uçuş manevrası yaptığından bu önleme tehlikeli olarak değerlendirildi." ifadesine yer verildi.P-8A uçağının büyük bir türbülansa maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, "Önleme yaklaşık 42 dakika sürdü." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, önlemenin uluslararası sularda yapıldığı ve Rus pilotun sorumsuzca hareket ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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