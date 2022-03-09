Rus tankının vurduğu arabada bulunan 2 Ukraynalı hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 14. gününde devam ediyor.İki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ederken Ukraynalı siviller Rus ordusunun hedefi olmaya devam diyor. Son olarak Ukrayna'nın Makariv bölgesinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Rus tankı, boş sokakta seyir halinde bulunan sivil bir aracı hedef alarak vurdu.

2 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Rus tankını fark ettikten sonra duran sivil araca önce ateş açıldı, daha sonra ise iki kez vuruldu. Yerel basında yer alan haberlere göre, alevlerin yükseldiği araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

500'E YAKIN SİVİLİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana en az 474 sivilin öldüğünü, 861 sivilin yaralandığını, gerçek sayının ise çok daha fazla olduğuna inanıldığını bildirdi.