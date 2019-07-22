Rus şirketi Rosteh'in başkanı duyurdu: S-400'ün belirli parçalarını Türkiye'de üretebiliriz

Reuters haber ajansının Rus haber ajansı TASS'a dayandırdığı haberde Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov, Ankara ve Moskova'nın S-400 hava savunma sisteminin bazı parçalarını ortaklaşa üretmek konusunda görüşmeler yaptığını söyledi.

Çemezov, Türkiye'nin ulusal uzun menzilli hava sisteminin oluşturulmasına yönelik istişarelerin devam ettiğinin altını çizerek şunlari ifade etti:

"S-400 hava savunma sistemlerinin belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler de devam ediyor. Türkiye, Rosteh ve Rusya'nın kilit ortaklarından biridir. Moskova ve Ankara arasında askeri-teknik alandaki işbirliği olumlu yönde ilerliyor. Türkiye ile teknolojik açıdan, başta havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında işbirliğini genişletmeye hazırız. S-400'lerin teslimatını Türkiye'nin talebi doğrultusunda hızlandırdık. Bu tür bir uygulama, dünyada ender görülmektedir. Sistemlerin ilk teslimatı bu ay yapıldı ve takvim doğrultusunda ilerliyoruz."

Çemezov geçtiğimiz günlerde de Türkiye'ye savaş uçağı satışını 'gündeme almaya hazır olduklarını' kaydetmişti.

TÜRKİYE BAŞKA SİLAHLARA DA İLGİ DUYUYOR

Rusya ve Türkiye'nin çeşitli ortak projeler yürüttüğünü belirten Çemezov şöyle konuştu:

"Bu projeler arasında gelişmiş uçak ve helikopter sistemleri, zırhlı araç parçaları ve temin edilen silahların satış sonrası hizmetleri yer alıyor. Türkiye ayrıca çeşitli menzillerdeki Rus hava sistemlerine ve tank savar sistemlerine ilgi duyuyor."

Rosteh direktörü, Türkiye'nin ilgilendiğini öne sürdüğü projelere ilişkin de şunları söyledi: "Bu projeler arasında gelişmiş uçak ve helikopter sistemleri, zırhlı araç parçaları ve temin edilen silahların satış sonrası hizmetleri yer alıyor. Türkiye ayrıca çeşitli menzillerdeki Rus hava sistemlerine ve tank savar sistemlerine ilgi duyuyor."