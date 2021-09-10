Rus ordusu için uzaya yeni uydu gönderildi
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Rus ordusu için uzaya yeni uydu gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya, Savunma Bakanlığı'na iletişim ve internet hizmeti sağlayacak olan Cosmos-2551 uydusunu uzaya gönderildi.

Rusya, Savunma Bakanlığı'na iletişim ve internet hizmeti sağlayacak olan Cosmos-2551 uydusunu uzaya gönderildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na iletişim ve internet hizmeti sağlaması amacıyla Cosmos-2551 uydusu, Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) tarafından Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden uzaya gönderildi. Soyuz-2.1v taşıyıcı roketi ile gönderilen uydunun yörüngeye sorunsuz bir şekilde ilerlediği ve sabah saatlerinde yörüngesine yerleştiği belirtildi. 2019 yılında aynı anda Cosmos-2535, Cosmos-2536, Cosmos-2537 ve Cosmos-2538 isimli 4 uydunun devamı niteliğinde uzaya gönderilen Cosmos-2551'in ilk testlerine başlandığı ve şu ana kadar başarılı sinyaller verdiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı fırlatma işlemine yönelik yaptığı açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 9 Eylül 2021 saat 22.59'da Plesetsk Uzay Üssü'nden gönderilen uzay aracı tahmin edilen zamanda uzaya fırlatıldı ve G.S Titov Uzay Araçlarının test ve kontrolü için ana deneme merkezi tarafından ilk bağlantı kurularak uydunun kontrolü ele alındı" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rus ordusu için uzaya yeni uydu gönderildi
Rus ordusu için uzaya yeni uydu gönderildi
Rus ordusu için uzaya yeni uydu gönderildi
Rus ordusu için uzaya yeni uydu gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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