Rus öğrencinin ailesi Adli Tıp'ta gözyaşlarına boğuldu! Vücudu çürümeye başlamış
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Rus öğrencinin ailesi Adli Tıp'ta gözyaşlarına boğuldu! Vücudu çürümeye başlamış

Demirören Haber Ajansı / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Rusya'dan Türkiye'ye tatilden geldikten sonra kaybolan ve Burgazada'da cansız bedeni bulunduğu aktarılan Makar Fedorovich Ragin'in ailesi, Adli Tıp'ta çocuklarının cansız bedenini tespit etmeye çalıştı. Ancak vücudun deforme olması ve çürümenin başlaması nedeniyle tespit yapılamadı. Öğrencinin kimliği, DNA testinin ardından netlik kazanacak.

Varşova'daki Polonya-Japon Bilgisayar Bilimleri Akademisi Enformatik Fakültesi öğrencisi Makar Fedorovich Ragin, 16 Temmuz'da Türkiye'ye tatile geldikten sonra Fatih'te otelde kalmaya başladı. 28 Temmuz'da otelden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınmayan Rus öğrencisinin cansız bedeninin, Burgazada'da bulunduğu aktarılmıştı.

AİLE, ÇOCUKLARI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Ragin'in anne ve babası bugün Adli Tıp Kurumuna geldi. Anne Anna Zhidkikh ile baba Fyodor Ragin Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedi teşhis edemeyerek ölü bulunan kişinin oğulları olduğunu kabul etmediğini belirtti.

"ÇÜRÜME BAŞLADIĞI İÇİN TANINMAZ HALDE"

İstanbul'da aileye yardımcı olan Aygül Pashayeva, "Şu an DNA testi hazır olmadığı için aile daha oğlu olarak kabul etmiyor cesedi. Tanınır bir halde değil. Çürüme başladığı için tanınır hiçbir yanı yoktu. Teşhis edemedik. Aile üzgün ama üzülmek de istemiyorlar çünkü bu ölümü kabul etmiyorlar. Oğulları olduğunu kabul etmiyorlar yani umutları var. İçeride DNA testini bekledik. Baktık, teşhis edemedik hiçbir şekilde" dedi.

Rus öğrencinin ailesi Adli Tıp'ta gözyaşlarına boğuldu! Vücudu çürümeye başlamış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Yahya Çinçin

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