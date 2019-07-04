Rus Nükleer Denizaltısındaki Yangının Nedeni Açıklandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusta incelemeler yapan denizaltıda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şoygu, olayın asıl nedeni olarak akü bölümünde çıkan yangın olarak gösterdi. Sonrasında da bu yanığının yayıldığını dile getirdi.

Savunma Bakanı Şoygu, 14 denizcinin hayatını kaybettiği kazanın detaylarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bildirdi. Şoygu, aynı zamanda geminin tamiratının da mümkün olduğunu bildirdi. Tamiratın ne kadar süreceği şu an için bilinmiyor.

Gemideki yangının sebebinin yanı sıra nükleer bölüme de değinen Bakan Şoygu, ifadelerinde şu cümlelere yer verdi:

"Nükleer mekanizma tamamen izole edilmiş halde ve kapalı. Ayrıca mekanizmanın tamamen korumaya alınması konusunda gereken önlemler alındı. Mekanizma tamamen çalışır durumda, bu da bize geminin yeterince kısa sürede yeniden işler hale gelmesi için umut veriyor."

14 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonucunda hasar gören denizaltının Rusya Kuzey Filosu'nun Barents Denizi'ndeki Severomorsk üssüne taşındığı belirtildi.