Rus muhalif Navalnıy'ın duruşması öncesi güvenlik önlemleri artırıldı
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Rus muhalif Navalnıy'ın duruşması öncesi güvenlik önlemleri artırıldı

02.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:46

Basın mensuplarının bekleyişi Güvenlik güçleri MOSKOVA - Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Moskova Şehir Mahkemesi'nde görülecek duruşması öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Basın mensuplarının bekleyişi

Güvenlik güçleri MOSKOVA - Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Moskova Şehir Mahkemesi'nde görülecek duruşması öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Rus muhalif Navalnıy'ın duruşması öncesi güvenlik önlemleri artırıldı
Rus muhalif Navalnıy'ın duruşması öncesi güvenlik önlemleri artırıldı
Rus muhalif Navalnıy'ın duruşması öncesi güvenlik önlemleri artırıldı
Rus muhalif Navalnıy'ın duruşması öncesi güvenlik önlemleri artırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan

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