Rus muhalif Navalnıy'ın duruşması öncesi güvenlik önlemleri artırıldı
02.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:46
Basın mensuplarının bekleyişi Güvenlik güçleri MOSKOVA - Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Moskova Şehir Mahkemesi'nde görülecek duruşması öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı.
Basın mensuplarının bekleyişi
Güvenlik güçleri MOSKOVA - Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Moskova Şehir Mahkemesi'nde görülecek duruşması öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan