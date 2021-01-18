Rus muhalif Navalni, 30 gün süreyle gözaltında kalacak

Rusya'da zehirlendiği belirtilen muhalif lider Aleksey Navalni, Almanya'dan başkent Moskova'ya iniş yaptıktan hemen sonra gözaltına alındı. Rus mahkemesi, Navalni'nin 30 gün gözaltına kalacağını duyurdu.

Rusya'da zehirlendiği ifade edilen muhalif lider Aleksey Navalni, Almanya'dan başkent Moskova'ya iniş yaptıktan sonra pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Rus mahkemesi, muhalif liderin 30 gün boyunca gözaltına kalacağını açıkladı.

NELER OLMUŞTU?

Rusya'nın Tomsk kentinden Moskova'ya gitmek üzere uçağa binen Navalni, yolculuğu sırasında fenalaşmıştı. Uçak Omsk kentine iniş yapmıştı. Burada hastaneye kaldırılan Navalni daha sonra zehirlendiği iddialarıyla Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesi'ne özel uçakla nakledilmişti. Navalni, 23 Eylül 2020'de Berlin'deki hastaneden taburcu olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı