Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşüne çıktı
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Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşüne çıktı

Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşüne çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) Nauka modülündeki çalışmalar için uzay yürüyüşüne çıktı.

Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) Nauka modülündeki çalışmalar için uzay yürüyüşüne çıktı.

Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov geçtiğimiz temmuz ayında Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderdiği Nauka modülünde ethernet, elektrik ve güç ünitelerindeki çalışmaları için uzay yürüyüşüne çıktı. İstasyondaki 50. uzay yürüyüşünü gerçekleştiren kozmonotlar, geçtiğimiz 3 Eylül'deki çalışmaların devamı niteliğindeki TSİ 17: 30'da yürüyüşe başladı.

Poisk modülü kapağından geçerek çalışmalara başlayan kozmonotlar, Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) başkent Moskova'daki kontrol merkezinden yönlendirildi. Her hareketi canlı olarak izlenen kozmonotlar, teknik uzmanların sesli talimatlarına uyarak çalışmalarını tamamlamaya çalışıyor. Nauka modülündeki çalışmaların 7 saatte tamamlanması hedefleniyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından 21 Temmuz'da Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Nauka adlı çok amaçlı laboratuvar modülü, 29 Temmuz'da başarılı şekilde ISS'ye kenetlenmişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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