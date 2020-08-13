Rus korona aşısının güvenirliğini sorgulatacak istifa
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Rus korona aşısının güvenirliğini sorgulatacak istifa

Putin'in korona aşısının tescillendiğini duyurmasının ardından, Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu üyesi Alexander Chucalin, aşının tüm kontrollerinin yapılmadığını söyleyerek istifa etti.

Rus korona aşısının güvenirliğini sorgulatacak istifa
13.08.2020 21:34 | Son Güncelleme: 13.08.2020 21:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki aşı çalışmalarından birinin başarılı olduğunu ve tescillendiğini duyurmuştu.

Dünya gündeminde bomba etkisi yapan açıklamanın ardından aşıya Sputnik V adı verildiği açıklanmış, Putin ayrıca aşının kızına da yapıldığını ifade etmişti.

Sputnik V'nin Rusya tarafından tescillenmesinin ardından, aşının güvenirliği sorgulanmaya başladı. İlk açıklamalardan biri, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'dan geldi.

Azar, "Önemli olan aşıyı bulan ilk taraf olmak değil. Önemli olan, bu aşının Amerikan ve dünya halkı için güvenilir ve etkili olması." ifadelerini kullandı.

ETİK KURULU ÜYESİ PROFESÖR İSTİFA ETTİ

Aşı için güvenilirlik tartışmaları sürerken, Rusya'da önemli bir gelişme yaşandı.

Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu üyelerinden Profesör Alexander Chucalin, istifa etti.

"TÜM KONTROLLERİ YAPILMADI"

Chucalin, Sputnik Vaşısının tüm kontrolleri yapılmadan onaylandığı söyledi.

Profesör Chucalin, engelleme çabalarının sonuçsuz kalması sonucu Etik Komisyonu'ndaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Chuchalin açıklamasında, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin direktörü Prof. Alexander Gintsburg ve Rus Ordu'sunda albay olarak da görev yapan virolog Prof. Sergey Borisevich'e uluslararası kontrol protokollerinin uygulanıp uygulanmadığını sorduğunu ve hayır cevabını aldığını söyledi.

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