Rus kanalına konuşan Esed: Türkiye'ye düşmanca bir şey yapmadık

04.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:20

İdlib'de rejimin hain saldırıları sonrası art arda şehit vermemizin ardından, Türkiye, 27 Şubat'ta Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri harekat kapsamında rejime büyük darbe vurdu. 3 binin üzerinde askerini kaybeden Esed, Rusya 24 kanalına İdlib'de yaşanan gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Esed verdiği röportajda, Türkiye için, "Düşmanca hiçbir şey yapmadık" diye konuştu.

"ÇOK ORTAK NOKTAMIZ VAR"

Türkiye'nin başlattığı bu harekat sonrasında tüm gözlerin çevrildiği Beşşar Esed, Rusya'da yayın yapan Rusya-24 kanalına konuştu. Esed, verdiği röportajda "Türkiye'ye karşı düşmanca hiçbir şey yapmadık. Türkiye ile mevcut anlaşmazlıklar mantıksız. Türkiye'yle hayati ortak çok noktamız var. Kültürlerimiz arasında tarihi bağ var" ifadelerini kullandı.

TSK'DAN REJİME BÜYÜK DARBE

İdlib'de 24 askerimizi şehit verdikten sonra başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar Esed rejimine ait 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilirken 3 bin 138 rejim askeri ise etkisiz hale getirildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de son 10 yıldır süren iç savaşta Esed, kendi halkına karşı düşmanca bir tutum sergiledi. Kimyasal silahlara varana kadar kullandığı yöntemlerle milyonlarca kişiyi yerinden yurdundan eden Esed, uluslararası anlaşmaları da hiçe saydı. Esed rejimi son olarak geçtiğimiz hafta 27 Şubat günü İdlib'de gözlem faaliyeti için bulunan Türk askerlerine hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı sonucunda 34 askerimiz şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, 34 şehidimizin ardından Esed rejimine karşı Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı.

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