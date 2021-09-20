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Rus kadın, doğa yürüyüşünde öldü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel
Rus kadın, doğa yürüyüşünde öldü

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Rus V.N. (57), rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Rus V.N. (57), rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Kaş'a bağlı Kalamar Koyu'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Rus V.N., aniden rahatsızlanıp yere yığıldı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine AKUT Kaş Kalkan Birimi'nden 9 gönüllü, kadının ve arkadaşlarının yerini tespit ederek buldu. Kısa süre sonra gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.V.N.'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Son Dakika Haberleri
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