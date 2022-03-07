Rus güçleri, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki yakıt depolarını vurdu - Haberler

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Rus güçleri, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki yakıt depolarını vurdu

AA - Güncel
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Yakıt depolarından çıkan alevler Söndürme çalışmaları Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batısında yer alan Jitomir ve Chernyakhov kentlerindeki yakıt depolarını vurdu.

Yakıt depolarından çıkan alevler

Söndürme çalışmaları Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batısında yer alan Jitomir ve Chernyakhov kentlerindeki yakıt depolarını vurdu. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Rus güçleri, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki yakıt depolarını vurdu

Rus güçleri, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki yakıt depolarını vurdu

AA - Güncel

Jitomir, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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