Rus güçleri, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki yakıt depolarını vurdu
AA - Güncel
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Yakıt depolarından çıkan alevler Söndürme çalışmaları Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batısında yer alan Jitomir ve Chernyakhov kentlerindeki yakıt depolarını vurdu.
Yakıt depolarından çıkan alevler
Söndürme çalışmaları Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batısında yer alan Jitomir ve Chernyakhov kentlerindeki yakıt depolarını vurdu. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.