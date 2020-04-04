Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
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Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti

Rusya'da koronavirüsün en genç kurbanı olan Anastasia, 36 yaşında hayatını kaybetti. Gazeteci kadının yapılan koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

04.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:54
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti

Evden çalışan ve hastalığa yakalanmadan önce evde çocuklarıyla ilgilenen Rusya'nın en genç koronavirüs kurbanı, yaşam mücadelesini kaybetmeden önce, hastalığına dair yaşadığı belirtileri gün gün güncelledi ve sosyal medya hesabından yayınladı.

Ateşi yükselen Anastasia, hastaneye başvurduğunda doktor ilk önce genç kadında başka bir solunum yolu hastalığı olduğunu düşündü ve yanlış teşhis koydu. Bir gün boyunca gözetim altında tutulan genç gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından evine gönderildi. İşte Anastasia'nın hikayesi.

8 GÜN İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Rusya'nın Perm şehrinde yaşayan ve bir dergide editör olarak görev yapan 36 yaşındaki gazeteci Anastasia Petrova'nın, ilk olarak 23 Mart'ta ateşi yükseldi.

Genç kadın, ateşinin çıkmasından sadece sekiz gün sonra hayatını kaybetti ve Rusya'nın en genç koronavirüs kurbanı oldu. Bekar annenin ölümcül koronavirüse hızlı bir şekilde yenik düşmesi, hastalığın ne kadar çabuk ölümle sonuçlanabileceğini bir kez daha vurgulamış oldu.

Anastasia, geçen hafta Pazartesi günü yaptığı paylaşımda iyimser bir tavır çiziyordu: "Bugün tatilimin ilk günü." ifadelerini kullanan kadın, "Neredeyse tatil gibi - neşeyle online konferans için çalıştım." diyerek, evden çalıştığı için ne kadar mutlu olduğuna dikkat çekiyordu.

Ancak maalesef Anastasia'nın ateşi akşam saatlerinde yükseldi. Ertesi gün ise boğaz ağrısı ve ciddi öksürük şikayeti vardı. Doktorunu aradığını ve son iki hafta içinde kontak kurduğu kişilerin listesini verdiğini söyleyen Anastasia'ya her 20 dakikada bir ateşini ölçmesi söylendi.

NEGATİF ÇIKAN TEST SONUCUNUN ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ

27 Mart günü tekrar test yaptıran Anastasia'nın sonuçları negatif çıktı. Ancak aynı gün yapılan ikinci yapılan testinin pozitif çıkmasının ardından genç kadının durumu ağırlaştı. Saatler içerisinde de hayatını kaybetti. Anastasia'nın acılı annesi Marina Shilova, torunları Ilya ve Yaroslav'un bakımlarını üstleneceğini açıkladı. Anastasia'nın çocukları ve 58 yaşındaki annesinin test sonuçlarının da negatif çıktığı bildirildi.

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