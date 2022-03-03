Rus Enerji Sektörüne de Yaptırım Gündemde

Başkan Joe Biden Birliğin Durumu konuşmasında Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in neyin gelmekte olduğudan haberi olmadığını söylemişti. Biden Minnesota'ya giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Rusya'ya yönelik doğalgaz ve petrol yaptırımıyla ilgili sorusuna Biden 'gündemde' şeklinde yanıt verdi.

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