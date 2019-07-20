Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale'den geçti
Rus donanmasına ait 908 bordo numaralı Admiral Zakharin savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasına ait 908 bordo numaralı Admiral Zakharin savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 908 bordo numaralı Admiral Zakharin askeri gemi saat 12.30 sıralarında Çanakkale'ye ulaştı. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini yaklaşık 4 saatte tamamlayan gemiye, boğaz çıkışına kadar sahil güvenlik botu eşlik etti. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Son Dakika Haberleri