Son dakika haber! Rus askeri kurtarma gemisi 'Epron' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler
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Son dakika haber! Rus askeri kurtarma gemisi 'Epron' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber! Rus askeri kurtarma gemisi 'Epron' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rus Donanması'na ait askeri kurtarma gemisi 'Epron', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Rus Donanması'na ait askeri kurtarma gemisi 'Epron', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 11.10'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosuna bağlı askeri kurtarma gemisi 'Epron', saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' sembolü önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Karadeniz'e doğru ilerleyen kurtarma gemisine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti. Geçtiğimiz günlerde de 7 Rus savaş gemisi ve bir denizaltı da Karadeniz'e doğru yol almıştı.

(Utku Yaşar Cüce/ İHA)

Son dakika haber! Rus askeri kurtarma gemisi 'Epron' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haber! Rus askeri kurtarma gemisi 'Epron' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haber! Rus askeri kurtarma gemisi 'Epron' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haber! Rus askeri kurtarma gemisi 'Epron' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haber! Rus askeri kurtarma gemisi 'Epron' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haber! Rus askeri kurtarma gemisi 'Epron' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haber! Rus askeri kurtarma gemisi 'Epron' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haber! Rus askeri kurtarma gemisi 'Epron' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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