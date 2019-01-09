Rus Askeri ile YPG'liler Membiç Kırsalında Ortak Devriyede Görüntülendi

Türkiye'nin operasyon hedefinde olan Membiç'te, PKK/YPG'li terörsitler ile Rus askeri polisinin birlikte sınır devriyesine çıktıkları haberi verildi. Bölgeden gelen görüntülerde, karayolunun Arimah beldesi çevresinde Rus zırhlı askeri araçlarının bayraklarla donanmış şekilde hareket ettikleri görüldü.

RUS ASKERLERİNDEN SURİYE'DE TERÖRİSTLERLE ORTAK DEVRİYE

NTV'de yer alan habere göre, Suriye'nin Menbiç şehrinde dün devriye görevine başlayan Rus askeri polisinin bugün YPG güçleriyle birlikte ortak devriyeye çıktığı görüntülendi.

DAEŞ ile mücadele kapsamında ABD tarafından desteklenen terör örgütü YPG/PKK, 2016'da Fırat'ın batısına geçerek Menbiç'i kontrolüne almıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık 2018'de, Suriye'den askeri birliklerini çekeceklerini açıklamasından sonra şehrin kontrolü Türkiye'nin hedefindeki terör örgütü YPG tarafından Suriye ordusuna devredilmişti.

ÇAVUŞOĞLU: BİZİM İÇİN HEPSİ AYNI

Öte yandan, bugün Suriye ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Çekilmekte ABD'nin bazı zorlukları olduğunu görüyoruz." diyerek Türkiye'nin, Astana formatında birlikte çalışılan Rusya ve İran ile süreci koordine etmek istediğini söyledi. Çavuşoğlu,"Buradan doğacak boşluktan terör örgütleri özellikle faydalanmasın, ne DEAŞ, ne YPG, PKK, bizim için hepsi aynıdır." diye konuştu.