: GKRY medyası, Rahşan Ecevit'in ölüm haberini "Attila'nın eşi vefat etti" diyerek duyurdu

18.01.2020 08:06 | Son Güncelleme: 18.01.2020 09:09

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit'in bir süredir tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde akşam 9 sularında hayatını kaybettiği öğrenildi. Rahşan Ecevit eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusuydu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) de bu üzücü gelişmeyi son dakika haberi olarak okurlarına duyurdu. Bilindiği üzere Kıbrıs Adası'nda zulüm gören Türkleri kurtarmak adına başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın liderliğini Bülent Ecevit yürütmekteydi. Bundan dolayı Rumlar Ecevit'e, Avrupa'da büyük fetihler gerçekleştirmiş Avrupa Hun İmparatorluğu hükümdarı Attila'nın adını vermişti. Ecevit'e Attila, barış harekatına da Attila harekatı diyen Rumlar, Rahşan Ecevit'in ölümünü "Attila'nın eşi vefat etti" diyerek okuyucularına servis etti.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı. Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.10'da yaşamını yitirdi.

ECEVİT'İN KARARLARINDA ROL OYNADI

Rahşan Ecevit, Türk siyasi tarihinde çoğu zaman arkaplanda kalmayı tercih eden kimi zaman da ön plana çıkan bir siyasi aktördü. Eşi Bülent Ecevit'in aldığı kararlarda etkili olduğu iddia edildi.

EŞİYLE ROBERT KOLEJİ'NDE TANIŞTI

Bursa'da 1923 yılında doğan Rahşan Ecevit, eşi Bülent Ecevit'le Robert Koleji yıllarında tanıştı ve sonraki yıllarda evlendi.

Rahşan Ecevit, eşi Bülent Ecevit'in siyasi yasaklı olduğu yıllarda Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanlığını yaptı.

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı.

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLMEK İSTEDİ

Rahşan Ecevit, 5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren Bülent Ecevit'in mezarının taşınmasını talep etmişti. Rahşan Ecevit, kendisinin vefat etmesi halinde aynı yerde defnedilmeyi istemişti.

CENAZE TÖRENİ YETİŞİRSE YARIN YAPILACAK

Son dönemde durumunun biraz daha ağırlaştığı ifade edilen Rahşan Ecevit'in ölüm haberi üzerine tüm partilerden GATA'ya adeta akın oldu. Rahşan Ecevit, uzun bir süredir hem tedavisi hem yaşının ilerlemesi nedeniyle kamuoyunun önüne çıkmaktan uzaktı. Rahşan Ecevit'in cenaze töreninin yetişirse yarın yapılacağı, yetişememesi durumunda Pazar günü yapılabileceği kaydedildi.

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?

Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral), 1923 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır.

1946'da Bülent Ecevit ile evlendi. Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit'in, babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur. DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır. Rahşan Ecevit, 17 Ocak 2020'de 97 yaşında bir süredir tedavi gördüğü GATA'da yaşama gözlerini yumdu.

SİYASİ HAYATI

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı.

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