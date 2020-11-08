Ruhani'den yeni ABD Başkanı Biden'a çağrı: Yeni hükümet, geçmişteki hataları telafi etmek için ortaya çıkan fırsattan yararlanmalıdır
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Ruhani'den yeni ABD Başkanı Biden'a çağrı: Yeni hükümet, geçmişteki hataları telafi etmek için ortaya çıkan fırsattan yararlanmalıdır

08.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:53

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'de seçimleri kazanan Demokrat Partili Joe Biden hükümetinin "geçmişteki hataları telafi etmesi" gerektiğini söyledi.

İran'ın başkent Tahran'da yapılan Ekonomi Koordinasyon Merkezi toplantısında konuşan Ruhani, ABD'deki seçimlerle ilgili açıklamada bulundu.

"ULUSLARARASI ANLAŞMALARA BAĞLI KALMA İSTİKAMETİNE GERİ DÖNMELİLER"

Ruhani, İran'ın uluslararası anlaşmalara bağlı kaldığını ve dünya ile yapıcı ilişkileri temel bir strateji olarak benimsediğini dile getirerek, yeni seçilen Biden hükümetine de "ABD'nin yeni hükümeti, geçmişteki hataları telafi etmek için ortaya çıkan fırsattan yararlanmalıdır. ABD uluslararası anlaşmalara bağlı kalma istikametine geri dönmelidir" çağrısında bulundu.

"İRAN, ABD'NİN EKONOMİK SAVAŞINA KARŞI DİRENDİ"

Ruhani, Donald Trump döneminde uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak da "İran, ABD'nin ekonomik savaşına karşı direndi ve ABD'nin maksimum baskı siyasetinin yenilmeye mahkum olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Ruhani'den yeni ABD Başkanı Biden'a çağrı: Yeni hükümet, geçmişteki hataları telafi etmek için ortaya çıkan fırsattan yararlanmalıdır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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