Ruffles toplatılıyor mu? Ruffles'ın hangi ürünü toplatılıyor?

Gıda Standartları Ajansı (FSA), etiketleme hatası nedeniyle acil bir gıda geri çağrısı yaparak tüketicilere önemli bir uyarıda bulundu. Ruffles toplatılıyor mu? Ruffles'ın hangi ürünü toplatılıyor?

RUFFLES TOPLATILIYOR MU?

3D Trading firması tarafından satılan Ruffles Sabor a Jamón Crisps cipslerinde, alerjen içeriğinin İngilizce olarak belirtilmediği tespit edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Bu cipsler süt ve soya içeriyor ancak ambalajda bu bilgi yer almadığı için alerjisi olan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturuyor. Süt veya soya alerjisi bulunan bireyler için ürünü kesinlikle tüketmemeleri gerektiği vurgulandı.