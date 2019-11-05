RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği iddia edildi

05.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında "Kendi görev alanıyla ilgili olan bir yere yönetici olarak atanamaz. Bu zat TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğine atanıyor" diyerek eleştirdiği RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, TÜRKSAT'taki görevinden istifa ettiği belirtildi.

İstifayı duyuran RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı oldu. Taşçı, sosyal medya hesabından "CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında dikkat çektiği RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti…" mesajını paylaştı.

KILIÇDAROĞLU, "AHLAKSIZCA PARA ALIYOR" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada Ebubekir Şahin ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, "Kendi görev alanıyla ilgili olan bir yere yönetici olarak atanamaz. Bu zat TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğine atanıyor. Yayım iletim yetkisi bulunan ve 06118 sicil numarasıyla kayıtlı bir platform. Doğrudan RTÜK'le ilişkili. Ahlaksızca para alıyor buradan. Orada tarife belirleyip RTÜK'e gelip bunu uyguluyor. Kendisini uyardık, buradan istifa et dedik. Arpalık kadar kuruluş var, git oralardan paranı al" ifadelerini kullanmıştı.

BİLDİRİCİ 'İSTİFA ET' ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Faruk Bildirici'nin Üst Kurul toplantısında Ebubekir Şahin'i TÜRKSAT'tan istifa etmeye davet etmiş, ardından da yazılı başvuruda bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Ebubekir Şahin RTÜK Başkanlığı'nın yanı sıra 11 Haziran 2019 tarihinde de TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti. CHP Kontenjanından seçilen üyeler Üst Kurul toplantısında şifahen Şahin'e istifa çağrısında bulunmuş, sonuç alınamayınca da yazılı başvuruda bulunmuşlardı.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Faruk Bildirici, geçen hafta yapılan Üst Kurul Toplantısında, tarafsızlığını yitirdiği, gizli kararları açıkladığı, yayın kuruluşlarında lehe ve aleyhe tutum sergilediği gerekçesi ile oyçokluğu ile üyelikten çekilmiş sayılmıştı.