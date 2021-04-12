RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Hadise'nin seksi klibini hedef aldı
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Hadise'nin seksi klibini hedef aldı

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Hadise'nin seksi klibini hedef aldı

Şarkıcı Hadise'nin 'Sıfır Tolerans' adlı şarkısının klibine 'erotik filmin bir tık altında' denilerek ceza kesilmişti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu ceza sonrası ilk kez konuştu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, şarkıcı Hadise'nin Sıfır Tolerans isimli şarkısına verilen cezanın ardından konuştu.

RTÜK Başkanı Şahin şu ifadeleri kullandı: "Evet, cezanın yerindeliğine inanan biriyim. Bazen verdiğimiz cezalarla o klibi daha da popüler hale getiriyoruz. 'Hadise'nin klibine ceza verirsek klip daha da popüler olur, vermeyelim' demiştim."

"Arkadaşlarımız verme taraftarıydı, cezayı verdik, klip daha çok izlendi. Herkese açık olan basın organında çıplak görüntülerin yayınlanması doğru değil. Alkol ve tütün kullanımını özendirecek içeriklere de müdahale ediyoruz."

Hadise ise cezanın ardından yaptığı açıklamada, "Ben klibime verilen "erotik" damgasına katılmam ve izin vermem! Bir kadın bir aşkı anlatan ve yansıtan sahneler çekince "erotik" oluyor ama erkek sanatçılarımız istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç "erotik" kategorisine girmiyor" demişti.

135 MİLYON GÖRÜNTÜLENME ALDI

Hadise'nin 2018 yılında yayınlanan Sıfır Tolerans klibi güncel rakamlara göre YouTube üzerinden yaklaşık 135 milyon kez izlendi.

'ÇOCUK VE GENÇLERİN AHLAKİ GELİŞİMİNE ZARAR VEREBİLECEK TÜRDE...'

RTÜK, müzik kanallarında yayınlanan Hadise'nin 'Sıfır Tolerans' klibi nedeniyle; Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallarına reklam gelirinin yüzde 2'si kadar para cezası vermişti. Kanalların "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" maddesini ihlal ettiği iddia edilmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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