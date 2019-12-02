RTÜK: 18 yaş üstü yayınlara zorunlu PIN uygulaması tüm yayıncılara örnek olmalı

02.12.2019 19:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:55

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uluslararası bir yayın platformunun 18 yaş üstü yayınlara zorunlu PIN uygulaması getirmesinin diğer benzer platformlara da örnek olması gerektiğini belirtti.



RTÜK'ten yapılan açıklamada, isteğe bağlı yayıncılık alanında lisanslama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle