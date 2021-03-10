Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin

10.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısını AK Parti'ye katılan 2 belediye başkanına rozet takarak başlattı. Bu esnada belediye başkanlarından birinin "Üyeliğimiz henüz yapılmadı" şeklindeki sitemi üzerine Erdoğan, Mehmet Özhaseki'ye hemen talimat verdi.

AK Parti'nin haftalık grup toplantısında partililere ve millete hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde AK Parti saflarına geçen iki belediye başkanına rozet taktı. Tören esnasında Erdoğan'ın rozet taktığı Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, "Üyeliğimiz henüz yapılmadı" şeklinde bir sitemde bulundu.

ÖZHASEKİ'Yİ GERİ ÇAĞIRDI

Başkanı Türkan'ın sözleri üzerine rozeti getirip yerine geri dönen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yi geri çağıran Erdoğan, "Üyelik kaydını süratle yapın, onlar gecikmesin" talimatını verdi.

Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Meral Akşener Pervin Buldan Mustafa Şentop
Magazin Prens Harry Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Meghan Markle
Spor Ali Şansalan Abdullah Avcı Halis Özkahya Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:38:55. #1.15#
title