ROBLOX AÇILDI MI? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılma tarihi belli oldu mu? İşte detaylar!

Türkiye'de çocuklara yönelik zararlı içerikler barındırdığı gerekçesiyle 7 Ağustos 2024 tarihinde mahkeme kararıyla erişime engellenen Roblox, aradan geçen zamana rağmen hâlâ açılmadı. "Roblox neden kapalı?" ve "Roblox açılacak mı?" soruları da gündemden düşmüyor. İnternet kullanıcıları son günlerde özellikle şu sorulara yanıt arıyor: "Roblox Türkiye'de açıldı mı?", "Roblox engeli kalktı mı?", "Ne zaman tekrar oynanabilecek?" İşte tüm bu sorulara dair en güncel bilgiler...

ROBLOX AÇILDI MI?

Şu an için Roblox'un Türkiye'de yeniden açılacağı net bir tarih resmi olarak açıklanmış değil. Ancak platformun Türkiye'de yerel bir temsilcilik kurma ve içerik filtreleme sistemini güçlendirme yönünde adımlar attığı biliniyor. Bu girişimler sonuç verdiğinde, Roblox'un yeniden erişime açılması mümkün olabilir.

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla Türkiye'de erişime kapatıldı. Gerekçe olarak oyun içeriğinde çocuklar için uygunsuz davranışlara açık kapı bırakıldığı ve yeterli içerik kontrolü sağlanmadığı belirtildi. Bu nedenle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli uygulandı.

ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Platform gerekli düzenlemeleri yaparsa erişim engeli kaldırılabilir" demişti. Roblox yönetimi ise Türkiye'ye yönelik içerik politikalarını gözden geçirdiğini ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak için çaba gösterdiğini belirtiyor.