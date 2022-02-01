Roblox 2022 promosyon kodları!

Roblox karakterinizi özelleştirmek için kullanabileceğiniz ücretsiz öğeler ve aksesuarlar kazanmanın ücretsiz yollarından biri Promosyon kodlarıdır. Karakterinizi süslü kıyafetlerle süsleyecek kadar Robux'unuz yoksa ücretsiz bir şekilde Roblox Şubat 2022 promosyon kodları sayesinde karakterinizi süsleyebilirsiniz.

ROBLOX PROMOSYON KODLARI LİSTESİ 2022

Roblox'ta ücretsiz ürünler almak için kullanabileceğiniz Roblox promosyon kodlarının tam listesi:

SPIDERCOLA – Örümcek Kola

TWEETROBLOX – Kuş Diyor

DIY - Kinetik Personel (sadece Island of Move oyununda kullanılabilir)

GETMOVING – Hızlı Tonlar (sadece Island of Move oyununda kullanılabilir)

SETTINGTHESTAGE – Build it Backpack (yalnızca Island of Move oyununda kullanılabilir)

STRIKEAPOSE - Hustle Hat (sadece Island of Move oyununda kullanılabilir)

VICTORYLAP – Kardiyo Cans (sadece Island of Move oyununda kullanılabilir)

WORLDALIVE – Crystalline Companion (sadece Island of Move oyununda kullanılabilir)

BOARDWALK — Ring of Flames Bel Aksesuarı (sadece Harikalar Konağı'nda kullanılabilir)

FXARTIST — Sanatçı Sırt Çantası (sadece Harikalar Konağı'nda kullanılabilir)

PARTICLEWIZARD — Magus Omuz Aksesuarının Tomes'u (sadece Harikalar Konağı'nda kullanılabilir)

THINGSGOBOOM — Ghostly Aura Bel Aksesuarı (sadece Harikalar Konağı'nda kullanılabilir)

ROBLOX PROMOSYON KODU NEREYE YAZILIR?

Roblox'ta ücretsiz promosyon kodlarını kullanmak için Roblox Promosyonlarını kullan sayfasına gitmeniz ve kodları teker teker girmeniz gerekmektedir. Buraya tıklayarak sayfaya gidebilirsiniz.