Robin Hood filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Robin Hood filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Robin Hood filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Robin Hood konusu, özeti ve Robin Hood oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Robin Hood filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Robin Hood filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Robin Hood filmini izleyecek olanların merak ettiği Robin Hood konusu nedir, Robin Hood oyuncuları kimler ve Robin Hood özeti gibi konuları inceliyoruz.
ROBİN HOOD FİLMİ KONUSU NEDİR?
Fransa'da Kral Richard'ın ölmesiyle, okçu Robin Longstride ve arkadaşları İngiltere'ye geri dönerler. Fransızların İngiltere'yi işgal etmesine karşılık Nottingham'daki Walter'ın babasıyla karşı isyan ederler. Bu arada Robin dul bir kadın olan Lady Marion'a aşık olur fakat Lady Robin'e karşı aynı duyguları besleyemez. Yaşadığı bölgedeki kötülükler karşısında Robin, çete kurmaya kalkışır bu çeteyle hem Lady Marion'u kazanmak isteyecek hem de baronlara suikast etmeyi planlar.ROBİN HOOD FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Oyuncular
Russell Crowe
Cate Blanchett
Matthew Macfadyen
Mark Strong
Oscar Isaac
Kevin Durand
Mark Addy
William Hurt
Danny Huston
Max von SydowROBİN HOOD FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Film 2007 yılında Universal Studios tarafından çalışmalara başlanmıştır. Oyuncu Russell Crowe $20 milyona Robin Hood rolünü oynaması konusunda anlaşılmıştır.
Filmin çekimleri 2009 yılında, İngiltere'deki Sherwood Ormanı'nda gerçekleştirilmiştir.