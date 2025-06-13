Robin Hood filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Robin Hood filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Robin Hood filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Robin Hood filmini izleyecek olanların merak ettiği Robin Hood konusu nedir, Robin Hood oyuncuları kimler ve Robin Hood özeti gibi konuları inceliyoruz.

ROBİN HOOD FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fransa'da Kral Richard'ın ölmesiyle, okçu Robin Longstride ve arkadaşları İngiltere'ye geri dönerler. Fransızların İngiltere'yi işgal etmesine karşılık Nottingham'daki Walter'ın babasıyla karşı isyan ederler. Bu arada Robin dul bir kadın olan Lady Marion'a aşık olur fakat Lady Robin'e karşı aynı duyguları besleyemez. Yaşadığı bölgedeki kötülükler karşısında Robin, çete kurmaya kalkışır bu çeteyle hem Lady Marion'u kazanmak isteyecek hem de baronlara suikast etmeyi planlar.

Oyuncular

ROBİN HOOD FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Russell Crowe

Cate Blanchett

Matthew Macfadyen

Mark Strong

Oscar Isaac

Kevin Durand

Mark Addy

William Hurt

Danny Huston

Max von Sydow

ROBİN HOOD FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Film 2007 yılında Universal Studios tarafından çalışmalara başlanmıştır. Oyuncu Russell Crowe $20 milyona Robin Hood rolünü oynaması konusunda anlaşılmıştır.

Filmin çekimleri 2009 yılında, İngiltere'deki Sherwood Ormanı'nda gerçekleştirilmiştir.