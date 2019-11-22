Robert Pattinson: 'Az daha oyunculuğu bırakıyordum'
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Robert Pattinson: 'Az daha oyunculuğu bırakıyordum'

Robert Pattinson, 'Alacakaranlık' serisi için yapılan seçmelerin kendisi adına çok kötü geçtiğini, bu yüzden o dönemde, sinema hayaline nokta koymayı düşündüğünü itiraf etti.

22.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:46

, 'Alacakaranlık' serisi için yapılan seçmelerin kendisi adına çok kötü geçtiğini, bu yüzden o dönemde, sinema hayaline nokta koymayı düşündüğünü itiraf etti.



Haber Videosu: Robert Pattinson: 'Az daha oyunculuğu bırakıyordum'
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