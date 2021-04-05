Rize'de polis adayları kan bağışı kampanyasına katıldı

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezindeki (POMEM) polis adayları, Kızılay'ın kan bağışı ve kök hücre örneği kampanyasına destek verdi.

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezindeki (POMEM) polis adayları, Kızılay'ın kan bağışı ve kök hücre örneği kampanyasına destek verdi.

"Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında POMEM Müdürü Kenan Şaban Süzgün öncülüğünde polis adayları, kan bağışında bulunmak üzere Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezine başvurdu.

Bunun üzerine Kalkandere ilçesindeki POMEM'de kan bağışı istasyonu kuruldu.

"Kanımız Kızılay'a, canımız vatana feda olsun" sloganıyla düzenlenen bağış kampanyasına, polis adayları ile merkezdeki personel katıldı.

Kampanya kapsamında 245 ünite kan, 102 kök hücre bağışı yapıldı.

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Dila Baran, AA muhabirine, polis adaylarının çok anlamlı bir kampanya gerçekleştirdiklerini söyledi.

Herkesin kan bağışına destek vermesi gerektiğine vurgu yapan Baran, "Önümüz ramazan. İster istemez stoklarda bir sıkıntı yaşayacağız iftar geç saatlerde olacağı için. Üstelik salgın dönemi yoğunluğu sürüyor. Kampanyayı düzenleyen başta müdürümüz olmak üzere hepsine minnettarız. Tüm bağışçılarımız hayat kurtaracak. İnşallah bağışları devamlı olur." diye konuştu.

İlk kez kan bağışında bulunan 56 yaşındaki POMEM çalışanı Şennur İnce ise "Rabbim kimseyi düşürmesin. İnşallah benim kanımla da bir hasta şifa bulur. İlk kez kan verdim. Keşke bugüne kadar verseydim. İnşallah bir evladıma şifa olur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı