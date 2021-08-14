Rize'de 'oturulamaz' raporlu ev inşaatı, heyelanda bu kez 30 metre kaydı (2)
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Rize'de 'oturulamaz' raporlu ev inşaatı, heyelanda bu kez 30 metre kaydı (2)

Rize'de 'oturulamaz' raporlu ev inşaatı, heyelanda bu kez 30 metre kaydı (2)
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

'BALKONDAN BAKTIĞIMIZDA EV YOKTU'Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Esendağ köyünde heyelan nedeniyle bulunduğu yerden 30 metre kayan 2 katlı inşaatın sahibi Hüseyin Kara, o anları anlattı.

'BALKONDAN BAKTIĞIMIZDA EV YOKTU'

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Esendağ köyünde heyelan nedeniyle bulunduğu yerden 30 metre kayan 2 katlı inşaatın sahibi Hüseyin Kara, o anları anlattı. İnşaatın yağmurla beraber kaydığını söyleyen Kara "Bir sene önce afet olduğunda evin her tarafı kopmuştu. AFAD ekipleri gelip eve oturulmaz raporu tuttu. Aradan geçen 1 senede de ev bu hale geldi. Yolumuz kapalı yaklaşık 30 kişi var burada. Mağduriyetimizin giderilmesi ve yollarımızın açılmasını istiyoruz. 30 metre aşağıya sürüklenen bina, yan yattı, kullanılamaz hale geldi. Burası tekrardan koparsa bizim evler de tehlikeye girer diye korkuyoruz" dedi. Aile bireylerinden Yılmaz Kara da "Evde oturuyorduk büyük bir gürültü duyduk balkona çıkıp baktığımızda ev yoktu. Ev 30 metre kadar aşağıya indi. Allah büyüktür bunu da devletimiz çözecektir" diye konuştu. 


Rize'de 'oturulamaz' raporlu ev inşaatı, heyelanda bu kez 30 metre kaydı (2)
Rize'de 'oturulamaz' raporlu ev inşaatı, heyelanda bu kez 30 metre kaydı (2)
Rize'de 'oturulamaz' raporlu ev inşaatı, heyelanda bu kez 30 metre kaydı (2)
Rize'de 'oturulamaz' raporlu ev inşaatı, heyelanda bu kez 30 metre kaydı (2)
Rize'de 'oturulamaz' raporlu ev inşaatı, heyelanda bu kez 30 metre kaydı (2)
Rize'de 'oturulamaz' raporlu ev inşaatı, heyelanda bu kez 30 metre kaydı (2)
Rize'de 'oturulamaz' raporlu ev inşaatı, heyelanda bu kez 30 metre kaydı (2)
Rize'de 'oturulamaz' raporlu ev inşaatı, heyelanda bu kez 30 metre kaydı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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