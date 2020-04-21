Rize'de ev ve serender yangını
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Yamaç Köyü, Çayeli, Rize, 3. Sayfa

Rize'de ev ve serender yangını

Rize'de ev ve serender yangını Rize'nin Çayeli ilçesi Yamaç Köyü'nde meydana gelen yangında bir ev ve serender kullanılamaz hale geldi.

21.04.2020 19:17 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:20
Rize'de ev ve serender yangını

Rize'de ev ve serender yangını

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesi Yamaç Köyü'nde meydana gelen yangında bir ev ve serender kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın sabah saatlerinde Çayeli ilçesine bağlı Yamaç Köyü'nde meydana geldi. D.K'ye ait evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Evde başlayan yangın büyüyerek evin yanında bulunan ahşap serendere sıçradı. Köyde bulunan vatandaşlar yangını fark etti ve Çayeli Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından yangın söndürülürken, ev ve serender kullanılmaz hale geldi.

Yangın esanasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangın ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Rize'de ev ve serender yangını

Kaynak: İHA

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