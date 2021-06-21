Rize'de eğik 3 katlı bina için 'önlem' talebi
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Rize'de eğik 3 katlı bina için 'önlem' talebi

Rize'de eğik 3 katlı bina için 'önlem' talebi
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

RİZE'nin Pazar ilçesinde 3 katlı bina, zamanla yana doğru yatmaya başladı.

RİZE'nin Pazar ilçesinde 3 katlı bina, zamanla yana doğru yatmaya başladı. Çevre halkı, diğer binalara oranla eğimi gözle görülür haldeki yaklaşık 50 yıllık bina için önlem alınmasını istedi.

İlçenin Kirazlık Mahallesi'nde sahil yolu üzerinde bulunan Ali Rıza Zaman'a ait 3 katlı bina, yıllar içerisinde yana yatmaya  başladı. Zemininin sağlam olmaması nedeniyle yaklaşık 50 yıl önce yapılan binada meydana gelen yana eğim, çevresindeki apartmanlara kıyasla gözle görülür hale geldi. Mahalle halkı, arkaya doğru eğilen, çevreden gelip geçenlerin de dikkatini çeken ve 2 katında ikamet olan bina için önlem alınmasını istedi.

'BÜTÜN BİNALAR DA RİSK ALTINDA'Mahalle sakinlerinden inşaat mühendisliği son sınıf öğrencisi Nisanur Bozkurt  "Zeminde sıvılaşma meydana geldiği için yıllar içerisinde bina oturmuş ve geriye doğru yanlanmış. Deprem etkisi altında binanın çökmesinden endişe ediyorum. Bir an önce tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Buradaki zemin dolayısıyla aslında bütün binalar da risk altında" dedi.'TEHLİKE KONTROL ALTINA ALINMALI'Mahalle halkından Muhammed Azaklı da, "Ben kendimi bildim bileli bu bina var ve yıllar içerisinde daha da yanlanıyor. Zemindeki dolgudan kaynaklanıyor herhalde. Bu alan dolgu üzerine kurulduğunu biliyoruz ve buradaki binalar da bu dolgu zemin üzerinde inşa edilmiş. Ortaya çıkan tehlikeli durumun kontrol altına alınması gerekiyor" diye konuştu.'BİNA YAVAŞ YAVAŞ YANLANDI'

Nurettin Kandemir ise "Bu binanın yan duruşunun sebebi zeminin bozukluğudur. Bu güzergahtaki yaklaşık 1 kilometrelik alanda zemin hep bozuk. Şimdiki imkanlarla çamur kaldırılarak kazıklar çakılıp binalar inşa ediliyor. Bu bina ise yaklaşık 50 yıllık ve o yılların imkanlarıyla yapılmış. Zeminin bozukluğu nedeniyle yıllar içerisinde bina yerleşmiş ve yavaş yavaş yanlanmaya başlamış" dedi.


- Pazarrize
Rize'de eğik 3 katlı bina için 'önlem' talebi
Rize'de eğik 3 katlı bina için 'önlem' talebi
Rize'de eğik 3 katlı bina için 'önlem' talebi
Rize'de eğik 3 katlı bina için 'önlem' talebi
Rize'de eğik 3 katlı bina için 'önlem' talebi
Rize'de eğik 3 katlı bina için 'önlem' talebi
Rize'de eğik 3 katlı bina için 'önlem' talebi
Rize'de eğik 3 katlı bina için 'önlem' talebi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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