Rize'de çöken yoldaki beton mikseri otomobilin üzerine devrildi
Rize'nin Pazar ilçesinde çöken yoldaki beton mikseri park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.
Rize'nin Pazar ilçesinde çöken yoldaki beton mikseri park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.
Kirazlık Mahallesi'nde yoğun yağışların etkili olduğu kara yolunda çökme meydana geldi.
Bu sırada bölgede hareket halindeki 53 DG 046 plakalı beton mikseri, yol kenarında park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.
Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal