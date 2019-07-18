Rize'de çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan kişi öldü

Rize'de, çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Güneyce köyü Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan Muhsin Albayrak (54), bahçesinde yetişen meyveleri toplamak için armut ağacına çıktı.

Albayrak, dalları çekmekte kullandığı metal çubuğun, ağacın yakınından geçen yüksek gerilim tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Albayrak, bulunduğu ağaçtan İkizdere arama kurtarma ekipleri ve Rize Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından indirildi.

Kaynak: AA