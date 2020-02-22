Rize'de çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı

22.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:09

Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan baca yangını vatandaşların panik yapmasına neden oldu.



Rize'nin Pazar ilçesi Karadeniz Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu. 80 Numaralı apartmanın çatı katında başlayıp bitişiğindeki iki binaya da sıçrayan yangın Kaçkar Bölge, Pazar ve Ardeşen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatlik çalışma sonrası tamamen kontrol altına alındı.



Yangının baca çıkışındaki kızışmadan kaynaklandığı ifade edildi. - RİZE

Kaynak: İHA