'RİZE, AFET BÖLGESİ İLAN EDİLECEK'
Rize geçtiğimiz çarşamba günü son yılların en büyük afetlerinden birini yaşadı.
Rize geçtiğimiz çarşamba günü son yılların en büyük afetlerinden birini yaşadı..
Meydana gelen sel ve heylanlar sonucu 6 kişi hayatını kayubetti, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor..
Selin büyük yıkımlara neden olduğu Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere köyünde heyelan tek katlı bir evin bir bölümünü
yıktı.. Çevredekiler enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu..
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgeye giderek bölgede incelemeler de bulundu, aileyi ziyaret etti..
Bölgede temizlik çalışmaları devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu da afet bölgelerinde inceleme yaptı..
Kaynak: İhlas Haber Ajansı