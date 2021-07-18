'RİZE, AFET BÖLGESİ İLAN EDİLECEK'
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'RİZE, AFET BÖLGESİ İLAN EDİLECEK'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize geçtiğimiz çarşamba günü son yılların en büyük afetlerinden birini yaşadı.

Rize geçtiğimiz çarşamba günü son yılların en büyük afetlerinden birini yaşadı..

Meydana gelen sel ve heylanlar sonucu 6 kişi hayatını kayubetti, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor..

Selin büyük yıkımlara neden olduğu Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere köyünde heyelan tek katlı bir evin bir bölümünü

yıktı.. Çevredekiler enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu..

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgeye giderek bölgede incelemeler de bulundu, aileyi ziyaret etti..

Bölgede temizlik çalışmaları devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Adil Karaismailoğlu da afet bölgelerinde inceleme yaptı..

'RİZE, AFET BÖLGESİ İLAN EDİLECEK'
'RİZE, AFET BÖLGESİ İLAN EDİLECEK'
'RİZE, AFET BÖLGESİ İLAN EDİLECEK'
'RİZE, AFET BÖLGESİ İLAN EDİLECEK'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek
Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek
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