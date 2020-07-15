RİZE 2 GÜNDÜR MAHSUR KALAN 46 KİŞİ KURTARILDI; O ANLAR KAMERADA Rize'de sel gitti, hasarı kaldı (3)Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak sonrası Ağaran Şelalesi'nin taşması sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda yol ulaşıma kapandı.

Rize'de sel gitti, hasarı kaldı (3)

Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak sonrası Ağaran Şelalesi'nin taşması sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda yol ulaşıma kapandı. Şelaleyi görmeye giden 3'ü çocuk, 46 kişi taşkın nedeniyle bir tesiste mahsur kaldı. Çayeli Kaymakamlığı'na ulaşan kişilerin yardım çağrısı üzerine harekete geçildi. Havadan bölgeye ulaşamayan ekipler, tesise sığınan kişilere önce patika yollardan gıda malzemesi ulaştırdı. Mahsur kalanlar için bugün AFAD, Rize Arama Kurtarma (RİKE), UMKE, Çayeli Ofroad ve Jandarma'dan oluşan 20 kişilik ekip yaya olarak ulaştığı bölgede mahsur kalanları patika yollardan ilçeye doğru indirdi. Zorlu kurtarma yolculuğu görüntülendi.

Kaynak: DHA