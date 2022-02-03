Rızai husum namazı nasıl kılınır? Husema namazı nedir, nasıl kılınır? Rızai husum namazı ne zaman kılınır?

Rızai husum namazı nasıl kılınır, husema namazı nedir, nasıl kılınır sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kul hakkı namazının bir diğer adı olan rızai husum namazını kılmak isteyenler, mübarek gün ve gecelerde bu ibadeti araştırıyor. Hasımları razı etmek niyetiyle kılınabilecek bir namaz olan kul hakkı namazı hakkında detaylar merak ediliyor. Bir kulun hakkına bilerek veya bilmeyerek girildiğinde ancak helallik istenemeyecek bir durum olduğunda (kişi vefat ettiğinde) kılınabilecek olan kul hakkı namazı hakkında detayları sizler için derledik. Kul hakkı namazı var mıdır, nasıl kılınır?

DİYANET: RIZAİ HUSUM NAMAZI VAR MIDIR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kul hakkından kurtulmanın helalleşmek olduğunu şu sözlerle ifade ediyor;

İslam dininde ibadetler, Allah ve Resûlü tarafından belirlenmiştir. Ne Kur'an'da ne de Sünnet'te "kul hakkı namazı" diye bir namazdan söz edilmiştir. Kişinin kul hakkından kurtulmasının yolu, hak sahibine hakkını vermesi ve onunla helalleşmesidir. Yaptığı zulüm için de Allah'a tevbe etmelidir. Tevbe etmeden önce iki rekât namaz kılınması menduptur. Kul hakkı konusunda Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Kimin üzerinde birinin namusu ya da malıyla ilgili bir zulüm varsa, altın ve gümüşün bulunmadığı kıyamet gününden önce onunla helalleşsin. Aksi takdirde kendisinin salih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevabından alınır, hak sahibine verilir. İyilikleri yoksa zulüm yaptığı kardeşinin günahından alınır, onun üzerine yükletilir." (Buhârî, Mezâlim, 10).

RIZAİ HUSUM NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Kamuoyunda İsmail Ağa cemaatine göre var olduğu belirtilen kul hakkı namazı, senede 6 gün kılınabilir.

Terviye günü (Kurban bayramı arefesinden bir gün öncesine, yani zilhicce ayının 8.gününe Terviye günü denir)

Arefe günü (kurban bayramı arefesi)

Kurban Bayramı

Aşure günü

Şa'ban ayının 15.(Berat) günüve

Ramazan ayının son cuması gününde kılınır.

NOT: Kul hakkı namazının kişiden helalleşme almadan kılınması veya bir durumla karşı karşıya geldikten sonra tek yapılması gerekenin bu namazı kılmak olmanın doğru olduğu belirtilmemektedir. Farz, vacip olmayan bu namaz müstehaptır. Allah rızası için kılınmalıdır. Kişi birinin hakkına girmiş ise önce hakkına girdiği kişiyle helalleşmelidir.

HUSEMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Bu namaza aynı zamanda "husema namazı" da denir. Husema kelime anlamı olarak, karşı taraf, muhalif, hasım, düşman anlamlarına gelmektedir.

Namaz, 4 rekatlık sünnet gibi kılınır.

Kul hakkı namazına diye niyet ettikten sonra,

1. Rekatta fatihadan sonra 11 kere ihlâs süresi okunur.

2. Rekatta fatihadan sonra 3 kâfirun 11 ihlâs süresi okunur.

3. Rekatta Subhaneke, fatihadan sonra 1 tekasur 11 ihlas okunur.

4. Rekatta fatihadan sonra 3 kere ayetel kürsi 25 ihlâsı şerif okunur.

Namaz bitiminde "salâvat-ı şerife" (Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim) okunur.

Haberler.com - Gündem