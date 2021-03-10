Riyakar ne demek? Riyakar anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Riyakar, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Riyakar ne demek? Riyakar anlamı ne? İşte, Riyakar kelimesin anlamı!