Riyakar ne demek? Riyakar anlamı ne?
10.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:28
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Riyakar, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Riyakar ne demek? Riyakar anlamı ne? İşte, Riyakar kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Riyakar kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Riyakar anlamı ne? Riyakar ne demek?
RİYAKAR NE DEMEK?
Riyakâr:
sıfat, (riya:kâr), Arapça riya + Farsça -kar
İkiyüzlü:
"Ah bu yarım sarhoşluk! İnsanı yalancı ediyor, riyakâr ediyor, lafını şaşırtıyor." - Sait Faik Abasıyanık