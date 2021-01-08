'Riskli grubu bağışık hale getirirsek bahar ayını rahat geçiririz'
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'Riskli grubu bağışık hale getirirsek bahar ayını rahat geçiririz'

08.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:41
'Riskli grubu bağışık hale getirirsek bahar ayını rahat geçiririz'

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr.

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, aşılamanın yüksek riskli gruplardan başlayacağını hatırlatarak, "Şubat ayının ortalarından itibaren riskli grubu bağışık hale getirip, virüsün yayılmasını da kontrol edersek bahar ayını rahat geçiririz" dedi.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, DHA'ya yaptığı açıklamada, aşılamanın ortalama 14 Ocak'ta başlayacağını ve yaklaşık 4 hafta sonra da ikinci doz aşılanmanın gerçekleşeceğini söyledi. Prof. Dr. Aydın, "65 yaş üzeri bireyler, öğretmenler, polisler, huzurevinde olan vatandaşlar ile kronik hastalığı olan herkesi aşılarsınız. Bunlar virüse yakalandığı zaman hastalığın ağır geçeceği, ölüm oranının yüksek olacağı kitleler. Bunları aşılarsak ki aşılayacağız; biz Şubat ayının ortalarından itibaren riskli grubu bağışık hale getirip, virüsün de yayılmasını kontrol edersek bahar ayını rahat geçiririz" dedi.

'AŞILAR VİRÜSÜN TÜMÜNÜ BLOKE EDEBİLİYOR'Mutasyonun bilimsel veri kapsamında yayılımı artırdığının söylenemeyeceğini kaydeden Prof. Dr. Aydın, şunları söyledi: "Moleküler olarak virüsün hücreye girişinin yeteneğinde bir artış söz konusu. Ama insanlar arası yayılımında ne artışı olacağını zamanla göreceğiz. Mutasyonlar olacak, olmaya devam edecek; lehimizde de aleyhimizde de olabilecek. Aşıyla mutasyon arasındaki ilişkiyi söyleyecek olursak; aşının vücudumuzda sağladığı savuma hücreleri yani antikorları şöyle görmemizi arzu ediyorum; telefonlarımızda olan yüz tarama programı gibi düşünün, aşı ile vücuda o virüsün yüzünü veriyoruz. Virüsü gördüğünde tanıyor ve ona karşı savunma hücrelerini salıyor. Şu anki olan küçük mutasyonlar virüsün tanınmasını engelleyebilecek bir düzeye ulaşmadı. Şu anki mevcut aşılar hala etkinliğini sürdürüyor. Şu ana kadar olan mutasyonlar virüse karşı vücutta oluşturduğumuz savunma sisteminden kaçabilme yeteneğinde değil. Şu anki aşılar bugünkü virüslerin tümünü bloke edebiliyor."'DENETLEMEYİ ÇOK YÜKSEK YAPMAMIZ LAZIM'

Prof. Dr. Aydın, koronavirüs ile mücadelede 4 ayağı bir arada sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Savunma sistemi oluşmuş olan insanlar, aşı ile savunma sistemi oluşturacağımız insanlar var. Bireysel tedbirleri uymayı daha artırmamız lazım ve kamusal kısıtlamaları denetlemeyi çok yüksek yapmamız lazım. Bu 4'ünü bir arada yapıp kümeleşmeden, virüsü birbirimize aktarıp virüse yaşama hakkı tanımayarak, biz bu savaşın galibi oluruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gizem KARADAĞ

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